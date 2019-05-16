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Yaş çay alım fiyatı açıklandı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "ÇAYKUR bir devlet kuruluşu olmasına rağmen ticari piyasalarla rekabet edebilecek bir güçte ve büyüklükle bir marka yarattı. Bu tabii ki de sadece ÇAYKUR değil, bölge üreticisiyle beraber el ele yürütülüyor" - "(Çay bahçelerinin yenilenmesi) Yakın bir zamanda da en yaşlılardan başlamak üzere pilot projelerle bu işleri yapacağız"

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ÇAYKUR bir devlet kuruluşu olmasına rağmen ticari piyasalarla rekabet edebilecek bir güçte ve büyüklükle bir marka yarattı. Bu tabii ki de sadece ÇAYKUR değil, bölge üreticisiyle beraber el ele yürütülüyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, bakanlığın kentteki yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Son 17 yılda Rize'ye Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2,6 milyon lira sadece hibe verdiklerini belirten Pakdemirli, "Tarımsal desteklerimiz 3,1 milyondan 282 milyona gelmiş, tam 90 misli artırmışız. Bununla beraber tarımsal hasılamız da üreticimizle hakkını vererek tarımsal hasılamız 4 kat artırmış. Yani 386 milyondan 1,5 milyar liraya tarımsal hasıla artmış." diye konuştu.

Pakdemirli, son 17 yılda Rize'ye 880 milyon lira yatırım yaptıklarına değinerek, "56 dere ıslahı, 21 taşkın koruma tesisi, 8 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Şehir ormanı, bal ormanı, 6 mesire yeri tesis ettik. 2 bin 600 orman köylüsüne 19 milyon lira hibe desteği sağladık." ifadesini kullandı.

Türkiye dışında 30 ülkede daha çay üretildiğine değinen Bakan Pakdemirli, "Ama bana göre dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz. Bununla beraber tabii ki kendimizi de rehavete kaptırmamamız gerekiyor. Bu güzel ülkede güzel ürettiğimiz çayların daha da güzel olması için çaba sarf edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Pakdemirli, ÇAYKUR'un bugüne kadar ürettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Katma değer üretti, marka üretti. Hakikaten ÇAYKUR bir devlet kuruluşu olmasına rağmen ticari piyasalarla rekabet edebilecek bir güçte ve büyüklükle bir marka yarattı. Bu tabii ki de sadece ÇAYKUR değil, bölge üreticisiyle beraber de yürütülüyor çünkü tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin çevrildiği dönemlerde mutlaka ve mutlaka işin tarım tarafı olması gerekiyor. Bölge üreticisiyle beraber çok büyük bir marka ortaya çıktı."

Pakdemirli, 2018 yılında aşağı yukarı kabaca 732 bin ton yaş çay alımını ÇAYKUR'un yaptığını ifade ederek, müstahsile de 1 milyar 768 milyon lira peşin ödemede bulunduğunu kaydetti.

- "Gayretimiz bölgemizdeki çay üreticimizi mağdur etmemek"

ÇAYKUR'un 2018'de 134 bin ton kuru çay ürettiğini kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Satış olarak da 105 bin ton civarında satışla 2018 yılını kapatmış olduk. Bakanlığımız 2018 yılında budama desteği olarak 166 milyon lira ürün kaybı bedelini de 22 Haziran 2018'de ödemiştir. Destekleme primi olarak da 192 milyon lirayı 22 Mart 2019 tarihinde Bakanlığımız ödedi. Tüm amacımız, gayretimiz bölgemizdeki çay üreticimizi, müstahsilimizi mağdur etmemek. Devlet imkanları müsait olduğu sürece en hızlı şekilde destekleme primlerini ödeme gayretinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Organik çay için de ÇAYKUR bütçesinden de 68 milyon lira ek ödememizi yapmış bulunuyoruz."

Pakdemirli, çay bahçelerinin yaşlandığını ve yenilenmesi gerektiğini belirterek, Bakanlık olarak bu konuda da üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Yakın bir zamanda da en yaşlılardan başlamak üzere pilot projelerle bu işleri yapacaklarını aktaran Pakdemirli, "Hep birlikte her zaman Bakanlığımız sizlerin emrinde, il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz sizlerin emrinde. Bu bahçelerin yenilenmesi ile ilgili en azından en hızlı hareket etme konusunda biz her türlü teknik desteği vermeye hazırız. Plan vermeye hazırız." diye konuştu.

Pakdemirli, çay toplanmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, aşırı gübreleme gibi yaşanan bazı sıkıntılara da değindi.

Kaçak çayla ilgili de değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "Devlet ve hükümet olarak da kaçak çayın Türkiye'ye girmemesi için her türlü tedbir alınmıştır, alınmaya da devam edecektir." dedi.

Toplantıya, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Kars Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)

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Rİze Yaş çay alım fiyatı

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