FİNANS

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

 ÇAYKUR, 2018 yaş çay sezonunda bölgede hasadı süren yaş çayda, alımların 484 bin tona ulaştığını duyurdu.

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- ÇAYKUR, 2018 yaş çay sezonunda bölgede hasadı süren yaş çayda, alımların 484 bin tona ulaştığını duyurdu.
Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, bölgede devam eden çay hasadı ile ilgili konuştu. Rize Ziraat Çay Bahçesinde gazetecilerin katılımı ile yapılan toplantıya, Çaykur Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş ve Turgay Turna’da katıldı. 2018 yılının birinci ve ikinci çay sürgünlerini tamamladıklarını ifade eden Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, rekoltede yükselme görüldüğüne işaret etti. Alim, "Birinci sürgünde 217 bin ton yaş çay alımı yaparken bu rakam ikinci sürgünde 267 bin tona çıktı. Dolayısıyla rekoltede bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl şu ana kadar yaş çay alımımız 484 bin ton oldu. Birinci sürgünden kalan 139 milyon TL yaş çay parasını da bugün ve yarın üreticilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Yeni ürünlerimizden olan beyaz çay için 589 kilogram tomurcuk üreticilerimizden satın aldık. 20 bin 850 kilogram organik yaş çay alımı yaptık" dedi.
KURU ÇAY SATIŞINDA ARTIŞ
Kuru çay satışlarında da artış olduğunu kaydeden Alim, "Geçen yıl bu zamanlarda satılan kuru çay miktarı 43 bin 800 tondu. Bu yıl ise şu ana kadar 47 bin 100 ton kuru çay satışı oldu. Yine soğuk çayımız olan ‘Didi’ de 69 milyon litreyken bu yıl biraz da düşüş olarak 64 milyon litre oldu. Bu düşüşte etken bayi sisteminde yaptığımız bir değişiklikte etken olmuştur. Bu yıl içinde 82 bin ton kuru çay üretimi yaptık. Bununla beraber 100 bin ton kuru çay stokumuz oldu. Üçüncü sürgün yaş çay alımlarımıza 15 Ağustos gibi başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştıYaş çay alımı 484 bin tona ulaştıYaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Limak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmetLimak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmet
Mersinli çiftçi 'ejder meyvesi' ile Avrupa pazarına hakim olmak istiyorMersinli çiftçi 'ejder meyvesi' ile Avrupa pazarına hakim olmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Vergi borcu yapılandırması için son gün yarın

Vergi borcu yapılandırması için son gün yarın

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları yükselince vatandaş sahte altın akın etti

Altın fiyatları yükselince vatandaş sahte altın akın etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

Limak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmet

Limak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmet

Mersinli çiftçi 'ejder meyvesi' ile Avrupa pazarına hakim olmak istiyor

Mersinli çiftçi 'ejder meyvesi' ile Avrupa pazarına hakim olmak istiyor

Antalya turizminde yeni rekor

Antalya turizminde yeni rekor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.