Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, bölgede devam eden çay hasadı ile ilgili konuştu. Rize Ziraat Çay Bahçesinde gazetecilerin katılımı ile yapılan toplantıya, Çaykur Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş ve Turgay Turna’da katıldı. 2018 yılının birinci ve ikinci çay sürgünlerini tamamladıklarını ifade eden Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, rekoltede yükselme görüldüğüne işaret etti. Alim, "Birinci sürgünde 217 bin ton yaş çay alımı yaparken bu rakam ikinci sürgünde 267 bin tona çıktı. Dolayısıyla rekoltede bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl şu ana kadar yaş çay alımımız 484 bin ton oldu. Birinci sürgünden kalan 139 milyon TL yaş çay parasını da bugün ve yarın üreticilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Yeni ürünlerimizden olan beyaz çay için 589 kilogram tomurcuk üreticilerimizden satın aldık. 20 bin 850 kilogram organik yaş çay alımı yaptık" dedi.

KURU ÇAY SATIŞINDA ARTIŞ

Kuru çay satışlarında da artış olduğunu kaydeden Alim, "Geçen yıl bu zamanlarda satılan kuru çay miktarı 43 bin 800 tondu. Bu yıl ise şu ana kadar 47 bin 100 ton kuru çay satışı oldu. Yine soğuk çayımız olan ‘Didi’ de 69 milyon litreyken bu yıl biraz da düşüş olarak 64 milyon litre oldu. Bu düşüşte etken bayi sisteminde yaptığımız bir değişiklikte etken olmuştur. Bu yıl içinde 82 bin ton kuru çay üretimi yaptık. Bununla beraber 100 bin ton kuru çay stokumuz oldu. Üçüncü sürgün yaş çay alımlarımıza 15 Ağustos gibi başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

