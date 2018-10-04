Yaş meyve sebze ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, "Bu yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı miktarda yüzde 21, değerde yüzde 17 oranında artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, sektör ihracatındaki artış eğiliminin eylül ayında da devam ettiğini belirtti.

Yaş meyve sebze sektörünün, Türkiye ekonomisinde kilit konumda bulunduğunu vurgulayan Sin, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı miktarda yüzde 21, değerde yüzde 17 oranında artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldi. Yılın dokuz ayında en çok ihracat 646 milyon dolara ulaşan yaş meyve grubunda gerçekleşti, narenciye grubunda da ihracat 465 milyon dolara yükseldi."

- Limon ilk sırada

Eylül ayından en çok ihraç edilen ürünün limon olduğunu belirten Sin, bunu, üzüm, incir, domates ve mandalinanın izlediğini ifade etti.

Sin, ülkeler bazında değerlendirildiğinde, yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada Rusya'nın yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: