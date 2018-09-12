Yaş meyve ve sebze ihracatı arttı

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının, yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde yüzde 18 oranında artış göstererek 1,39 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Sin, yaptığı açıklamada, ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde yüzde 18 oranında artış göstererek 1,39 milyar dolara yükseldi." dedi.

İhracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun ihracatı 572,3 milyon dolara ulaşan taze meyve olduğunu belirten Sin, ağustos ayında yapılan 111,3 milyon dolarlık sektör ihracatının yaklaşık yüzde 71'ini yaş meyve grubunun oluşturduğunu aktardı.

Ağustos'un 20'si itibarıyla mayer limona ihracat izninin verilmesiyle birlikte narenciye grubunda ihracatın açıldığını anımsatan Sin, şunları kaydetti:

"İhracat sezonu açılan narenciye grubunda yılın 8 ayında yaklaşık 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ağustos ayında ise miktarda yüzde 181, değerde yüzde 209 oranında ciddi bir artış gerçekleşti. Hava şartlarının elverişli olması dolayısıyla ürünlerde erken olgunlaşma yaşandı ve geçen sezona kıyasla ihracat sezonu yaklaşık bir ay erken başladı. 10 günlük süre zarfında limon ihracatında miktarda yüzde 342, değerde ise yüzde 396 oranında ciddi bir artış yaşanarak 6,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi."

Narenciye sezonunun açıldığı ağustos ayında ihracat rakamlarındaki artışın sektöre umut verdiğini bildiren Sin, Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği kanalıyla yapılan narenciye ihracatında miktarda yüzde 346, değerde yüzde 338 oranında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Sin, yeni sezonda yaş meyve sebze ihracatını ve pazar çeşitliliğini artırmak için faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

