FİNANS

Yaş meyve ve sebze ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 18:23 | Son Güncelleme

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: - "Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde yüzde 18 oranında artış göstererek 1,39 milyar dolara yükseldi" -"İhracat sezonu açılan narenciye grubunda yılın 8 ayında yaklaşık 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi"

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının, yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde yüzde 18 oranında artış göstererek 1,39 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Sin, yaptığı açıklamada, ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde yüzde 18 oranında artış göstererek 1,39 milyar dolara yükseldi." dedi.

İhracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun ihracatı 572,3 milyon dolara ulaşan taze meyve olduğunu belirten Sin, ağustos ayında yapılan 111,3 milyon dolarlık sektör ihracatının yaklaşık yüzde 71'ini yaş meyve grubunun oluşturduğunu aktardı.

Ağustos'un 20'si itibarıyla mayer limona ihracat izninin verilmesiyle birlikte narenciye grubunda ihracatın açıldığını anımsatan Sin, şunları kaydetti:

"İhracat sezonu açılan narenciye grubunda yılın 8 ayında yaklaşık 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ağustos ayında ise miktarda yüzde 181, değerde yüzde 209 oranında ciddi bir artış gerçekleşti. Hava şartlarının elverişli olması dolayısıyla ürünlerde erken olgunlaşma yaşandı ve geçen sezona kıyasla ihracat sezonu yaklaşık bir ay erken başladı. 10 günlük süre zarfında limon ihracatında miktarda yüzde 342, değerde ise yüzde 396 oranında ciddi bir artış yaşanarak 6,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi."

Narenciye sezonunun açıldığı ağustos ayında ihracat rakamlarındaki artışın sektöre umut verdiğini bildiren Sin, Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği kanalıyla yapılan narenciye ihracatında miktarda yüzde 346, değerde yüzde 338 oranında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Sin, yeni sezonda yaş meyve sebze ihracatını ve pazar çeşitliliğini artırmak için faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruzBTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat mersin

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Erdemli'de limon hasadı başladı

Erdemli'de limon hasadı başladı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.