Yaş Sebze, Meyve Fuarı'na doğru

Hem ihracatı artırmak hem de dünyada tarım sektöründe gelişen teknolojileri, üretim biçimlerini, yeni ürünleri sektörün paydaşlarına göstermek istediklerini aktaran Fora, fuara 23 ülkeden alım heyeti katılacağını bildirdi.

InterFresh Yönetici Ortağı Uğur Fora, bir otelde düzenlediği toplantıda, Antalya Expo Center'da ilk kez düzenlenecek InterFresh fuarıyla yaklaşık 110 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip dünya yaş sebze, meyve pazarında Türkiye'nin payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve turizm sektörlerinin başkenti Antalya'da 17-20 Ekim'de düzenlenecek Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı (InterFresh 2018) için geri sayım başladı.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde dünya pazarında önem aktörlerden biri olduğunu ifade eden Fora, "Üretimi ve ihracatı daha da artırarak ülkemizin döviz ihtiyacının karşılamasına katkı yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Antalya'da ilkini düzenlediğimiz InterFresh ile dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde olacak. InterFresh bir Türkiye projesi. Türkiye'ye uçak mesafesiyle dört saatlik bir çapın içindeki tüm ülkelerin yaş sebze, meyve ve tüm alt sektörlerinin Türkiye'de buluşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl ilk olmasına rağmen fuarın başarıyla açılacağını gördüklerini anlatan Fora, bu nedenle 2019 için hazırlıklara da şimdiden başladıklarını dile getirdi.

Soğutma Muhafaza Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk de fuarda gıdaların çok az bir kayıpla üreticiden tüketiciye ulaşması için soğuk zincirin büyük önem taşıdığını, sektör temsilcileri olarak da fuarda yerlerini alacaklarını söyledi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek ise fuar için Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden 50 kişilik bir alım heyeti getirdiklerini, BAKA olarak fuara her zaman destek olacaklarını kaydetti.

