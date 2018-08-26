FİNANS

Yaş üzüm ihracatı yüzde 43 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

 SULTANİ çekirdeksiz üzümün anavatanı Türkiye, 1 Haziran - 15 Ağustos 2018 döneminde 61 bin 19 ton yaş üzüm ihracatı karşılığı 40 milyon 261 bin dolar döviz kazandı.

Yaş üzüm ihracatı yüzde 43 arttı

İZMİR, (DHA)- SULTANİ çekirdeksiz üzümün anavatanı Türkiye, 1 Haziran - 15 Ağustos 2018 döneminde 61 bin 19 ton yaş üzüm ihracatı karşılığı 40 milyon 261 bin dolar döviz kazandı. Türkiye 2016- 2017 sezonunun aynı dönemindeki ihracatı ise 36 bin 411 ton yaş üzüm ile 28 milyon 134 dolar olmuştu.
Sultani çekirdeksiz üzüm 16 milyon 652 bin dolarlık ihracatla yaş üzüm çeşitleri içerisinde geçen sezonlarda olduğu gibi zirvede yer alırken, Superior üzümü 5 milyon 597 bin dolarlık tutarla zirvenin ikinci sırasına oturdu. Yalova incisi üzümünün ihracata katkısı ise 2 milyon 212 bin dolar oldu. Yaş meyve ihracatında 2017-2018 sezonunda şeftali, nektarin, kiraz ve taze incir ihracatında yakalanan başarıyı yaş üzüm ihracatında da sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaş üzüm ihracatında yakalanan yüzde 43'lük ihracat artışının sezon sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Yaş üzüm ihracatında Rusya'nın 12 milyon dolarlık payla ilk sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Uçak, "Gerçekleştirdiğimiz ortak akıl toplantıları sayesinde üreticilerimizle, tüccarlarımızla, ihracatçılarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Bu sinerji sayesinde tüm ürünlerde ihracat artışları yakaladık. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin son 1 yılda kayda aldığı yaş meyve sebze ihracatı yüzde 36'lık artışla 145 milyon dolardan, 197 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz bu artış çizgisini sürdürmek ve 250 milyon dolara ulaşmak" diye konuştu. Yaş üzüm ihracatında Rusya'yı 2.2 milyon dolarlık tutarla Almanya izlerken, üçüncü sırada yer alan Ukrayna'ya 2 milyon dolarlık yaş üzüm ihraç edildi.

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Yaş üzüm ihracatı yüzde 43 arttıYaş üzüm ihracatı yüzde 43 arttıYaş üzüm ihracatı yüzde 43 arttıYaş üzüm ihracatı yüzde 43 arttı

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