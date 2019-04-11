YASAD, 5 yıl vergi muafiyeti istedi

İSTANBUL (AA) - Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, "Türkiye’de yazılım üreten ve ürettiği yazılımlardan cirosunun yüzde 75’ini sağlayan bütün yazılım firmalarımızın en az 5 yıl boyunca SGK işveren payından, çalışan payından, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmasını istiyoruz. Eğer bunu yaparsak sektörümüz uçar gider." ifadelerini kullandı.

Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin yeni dönemdeki en önemli sektörlerinden biri haline gelen yazılımın, kendilerine pozitif ayrımcılık yapılması halinde istihdama çok önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

Yükselen genç işsizlikten en doğru çıkış yolunun yazılım sektörü olduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin ihracata öncelik verdiğini görüyoruz. Katma değeri en yüksek ihracatı kuşkusuz yazılım sektörü sağlıyor. Sektörümüz aynı zamanda beyin göçünü sonlandırabilecek en önemli sektör. Hükümetimizin sektörümüze yönelik attığı adımlarla birinci basamağı tamamladık ve teknoparkları kurup onun içindeki şirketlere vergi muafiyetleri tanıdık. Şimdi sıranın ikinci basamağa geldiğini düşünüyoruz. İkinci basamak olarak tüm Türkiye’de yazılım üreten ve ürettiği yazılımlardan cirosunun yüzde 75’ini sağlayan bütün yazılım firmalarımızın en az 5 yıl boyunca SGK işveren payından, çalışan payından, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmasını istiyoruz. Eğer bunu yaparsak sektörümüz uçar gider."