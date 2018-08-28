İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türk ekonomisinin kırılganlıklarının olduğunu ancak yaşanan kur atağının yüzde 90'ının manipülatif olduğunu ifade etti.

Borsanın ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizleri anımsattı.

O günlerde bütün sektörlerin sıkıntı yaşadığını belirten Kestelli, şunları söyledi:

"1994 yılında dolar kısa sürede 8 bin liradan 42 bin liraya fırlamıştı. 2001'de ise yıla 675 liradan başlayan dolar kuru, yıl içinde bin 630 lira seviyelerini görmüştü ama bugün hepimiz yine buradayız. Kaldı ki 1994 ve 2001 krizlerinin arkasında gerçekten ekonomik gerekçeler, halının altına süpürülmüş sorunlar vardı. Kırılganlıklarımız olduğunu inkar etmiyorum ama rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yaşadığımız kur atağının yüzde 90'ı manipülatiftir."

Bu dalgalanmanın gelip geçici olduğunu ifade eden Kestelli, kalıcı olanın ise uzun vadeli planlama ve üretim olduğunu belirtti.

Ağustos ayına ilişkin kapasite kullanım istatistiklerini değerlendiren Kestelli, "Ülke olarak çıkış yolunu gördüğümüzü ve üretimin önemini fark ettiğimizi gösteriyor.

Türkiye imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti. Yani ortalığı kasıp kavuran dövizdeki dalgalanmaya rağmen üretim çarkları işledi." ifadesini kullandı.