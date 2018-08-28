FİNANS

"Yaşadığımız kur atağının yüzde 90'ı manipülatiftir"

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: - "Kırılganlıklarımız olduğunu inkar etmiyorum ama rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yaşadığımız kur atağının yüzde 90'ı manipülatiftir"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türk ekonomisinin kırılganlıklarının olduğunu ancak yaşanan kur atağının yüzde 90'ının manipülatif olduğunu ifade etti.

Borsanın ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizleri anımsattı.

O günlerde bütün sektörlerin sıkıntı yaşadığını belirten Kestelli, şunları söyledi:

"1994 yılında dolar kısa sürede 8 bin liradan 42 bin liraya fırlamıştı. 2001'de ise yıla 675 liradan başlayan dolar kuru, yıl içinde bin 630 lira seviyelerini görmüştü ama bugün hepimiz yine buradayız. Kaldı ki 1994 ve 2001 krizlerinin arkasında gerçekten ekonomik gerekçeler, halının altına süpürülmüş sorunlar vardı. Kırılganlıklarımız olduğunu inkar etmiyorum ama rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yaşadığımız kur atağının yüzde 90'ı manipülatiftir."

Bu dalgalanmanın gelip geçici olduğunu ifade eden Kestelli, kalıcı olanın ise uzun vadeli planlama ve üretim olduğunu belirtti.

Ağustos ayına ilişkin kapasite kullanım istatistiklerini değerlendiren Kestelli, "Ülke olarak çıkış yolunu gördüğümüzü ve üretimin önemini fark ettiğimizi gösteriyor.
Türkiye imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti. Yani ortalığı kasıp kavuran dövizdeki dalgalanmaya rağmen üretim çarkları işledi." ifadesini kullandı.

- "Pamuk üretimi milyon tonu bulacak"

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de birçok üründe hasadın başladığını söyledi.

Üreticilerin ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Kocagöz, şunları kaydetti:

"Pamuk üretimimiz nihayet 1 milyon tonu bularak rekor kıracak. Bitki zararlılarının bol olduğu bir yılı geride bırakmış olacağız ancak üreticimiz elinden geleni yaptı. Sezon boyu iklim değişikliği kaynaklı etmenler ile de mücadele eden üreticilerimiz kuru üzümde de incirde de zor günleri aşmayı başardı. Bu anlamda tüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını alabilecekleri kaliteli ve bol bereketli hasat sezonları diliyoruz."

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 
Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutluKonut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar İTB İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli kur

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

Burkay: Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var

Burkay: Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var

Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.