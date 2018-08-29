"Yaşadığımız süreç milli teknolojilerin yaygınlaşması adına fırsat"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu, ABD ile yaşanan ekonomik savaşta tüm imkanlarıyla Türk devletinin yanında yer aldığını kamuoyuna bildirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, yaşanan sürecin milli teknolojilerin yaygınlaşması noktasında tarihi bir fırsat olduğu belirtildi.

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu'nun açıklamasında şunlara vurgu yapıldı:

"Stratejik hedeflerle Yerli Üret Milli Yönet mottosuyla gayretli çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Son 10 yıl içerisinde 81 teknoparkta çalışmalarını sürdüren teknoloji şirketlerimiz, 10 bin 608 adet patent başvurusu gerçekleştirmiş, 942 adet Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmuştur. Teknoloji ihracatı ile sektörde faaliyet gösteren bizler, üretmeye ve ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz. Cesur girişimcilerimiz, artan kamu destekleri ve çalışkan insanlarımızla dünyada rekabet edebilecek birçok ürün geliştirmiş, ülkemizdeki teknoloji yerlilik oranını yüzde 65'e yükseltmiştir.