FİNANS

"Yaşadığımız süreç milli teknolojilerin yaygınlaşması adına fırsat"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bilişim Sektör Kurulu, ABD ile yaşanan ekonomik savaşta tüm imkanlarıyla Türk devletinin yanında yer aldığını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu, ABD ile yaşanan ekonomik savaşta tüm imkanlarıyla Türk devletinin yanında yer aldığını kamuoyuna bildirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, yaşanan sürecin milli teknolojilerin yaygınlaşması noktasında tarihi bir fırsat olduğu belirtildi.

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu'nun açıklamasında şunlara vurgu yapıldı:

"Stratejik hedeflerle Yerli Üret Milli Yönet mottosuyla gayretli çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Son 10 yıl içerisinde 81 teknoparkta çalışmalarını sürdüren teknoloji şirketlerimiz, 10 bin 608 adet patent başvurusu gerçekleştirmiş, 942 adet Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmuştur. Teknoloji ihracatı ile sektörde faaliyet gösteren bizler, üretmeye ve ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz. Cesur girişimcilerimiz, artan kamu destekleri ve çalışkan insanlarımızla dünyada rekabet edebilecek birçok ürün geliştirmiş, ülkemizdeki teknoloji yerlilik oranını yüzde 65'e yükseltmiştir.

Bugün daha fazla çalışarak yerlilik oranımızı yüzde 100'e çıkarmak için girişimcilerimiz ve çalışanlarımızla inisiyatif alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu hareketi bir yabancı düşmanlığı olarak görmüyoruz. Serbest piyasa koşulları altında global markaların rahatlıkla ülkemizde olması gerektiğine inanıyoruz. Global markalardan beklentimiz, ülkemizdeki bilişim firmalarını salt entegratör veya satıcı olarak görmemeleri, ancak birlikte değer üretme prensibiyle ortak ürün geliştirmeleridir."

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