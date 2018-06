YASED 37. Olağan Genel Kurulu

"Bu yeni sistemin, hedeflendiği üzere daha etkin ve hızlı karar ve uygulama mekanizmasının ekonomi açısından da faydalar getirmesini diliyoruz. Yatırım ve iş ortamı açısından önümüzdeki dönemde beklentimiz, ülkemizin global ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak, sürdürülebilir yatırım akışını ve her alanda küresel rekabet gücümüzü artıracak ekonomik ve yasal, makro reformların hızla hayata geçirilmesidir. Bu doğrultuda, ülkemizin katma değerli ihracatının arttırılmasında, bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümesinde çok önemli katkılara sahip olan uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikalara öncelik verilmesi, ülkemiz için bugün her zamankinden çok daha önemlidir. Bu reformlar, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmamız ile katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi anlamında hayati öneme sahiptir."

"Bu gibi sebeplerle artık dünyada tüm ekonomiler daha fazla yatırım çekmek için birbiriyle rekabet halindeler. Başka bir ülkeye yapılan büyük her yatırım, bizim için kaçırılmış bir fırsatı işaret ediyor. İşte bu fırsatları kaçırmadan, rekabette her zaman ön sıralarda olabilmek için potansiyelimizi daha verimli ve hızlı kullanmak için hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz. YASED olarak başlıca önceliklerimiz; uluslararası yatırımların verimliliğinin arttırılması, hukuk, inovasyon ve dijital dönüşümün hızlandırılması, doğru yerelleştirme modelleriyle katma değerli üretimin artırılması, vergi ve teşviklerin diğer ülkelerle rekabetçiliğinin devamlı gözden geçirilmesi, ülkemizin bölgesel bir merkez olarak konumlandırılması, KOBİ’lerin küresel değer zincirine entegrasyonunun sağlanması ve kalifiye işgücünün yetiştirilmesidir. Bu alanlarda sağlanacak iyileştirmeler, uluslararası rekabette bizi her zaman bir adım öne geçirecektir."

YASED olarak, Türkiye’ye karşı sorumlulukları çerçevesinde, ülkede ve bölgede yaşanan gelişmeleri, yurt dışındaki bütün platformlarda tüm gerçekliğiyle anlattıklarını ve ülkenin algısına katkıda bulunduklarını söyleyen Erdem, "Ayrıca Türkiye’deki yatırım ortamının dünya ve bölgedeki olumsuz gelişmelerden etkilenmemesi için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımcılar, Türkiye’nin geleceğine inanan ve bu inancını yatırım perspektifini koruyarak gösteren yatırımcılardır." ifadelerini kullandı.