İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, "Şundan eminiz ki Türkiye’de demokrasiyi, hukuk devletini ve yatırım ortamını daha da güçlendirecek adımların önü açıktır ve bu yönde kat edilecek mesafe, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini daha da artıracaktır." dedi. Erdem, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleştirilen YASED 37. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekili seçilen tüm adayları kutladı. Türkiye’nin artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmeye başlanacağını hatırlatan Erdem, şöyle devam etti: "Bu yeni sistemin, hedeflendiği üzere daha etkin ve hızlı karar ve uygulama mekanizmasının ekonomi açısından da faydalar getirmesini diliyoruz. Yatırım ve iş ortamı açısından önümüzdeki dönemde beklentimiz, ülkemizin global ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak, sürdürülebilir yatırım akışını ve her alanda küresel rekabet gücümüzü artıracak ekonomik ve yasal, makro reformların hızla hayata geçirilmesidir. Bu doğrultuda, ülkemizin katma değerli ihracatının arttırılmasında, bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümesinde çok önemli katkılara sahip olan uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikalara öncelik verilmesi, ülkemiz için bugün her zamankinden çok daha önemlidir. Bu reformlar, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmamız ile katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi anlamında hayati öneme sahiptir."

Erdem, hukuk güvenliği, rekabetçi vergi ve teşvik sistemleri, teknolojiyle desteklenecek inovasyon yatırımlarının ekonominin büyümesi yönünde atılması gereken adımlar olarak ön plana çıktığını aktararak, "Dijitalleşmeyi, sanayi devrimini, katma değerli üretimi kalkınma stratejimizin merkezine koymalıyız. Ülkemizde ileri teknolojiye sahip, yüksek katma değerli üretimin artırılmasında, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin yükseltilmesinde, uluslararası doğrudan yatırımların payı ve stratejik katkısı yadsınamaz." dedi. Geçen ay açıklanan İSO 500 raporunun bunu bir kez daha vurguladığına işaret eden Erdem, uluslararası doğrudan yatırımcı 115 firmanın, İSO ilk 500 firmasının toplam ihracatının yüzde 48,4’ünü gerçekleştirdiğini, bunun da doğrudan yabancı sermayenin ülke ekonomisine verdiği katkının önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekti. - "Fırsatları kaçırmadan hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz" Erdem, uluslararası doğrudan yatırımların ihracatın artırılmasında gösterdikleri başarının sürdürülebilir olmasında ve cari açığın azaltılmasında büyük öneme sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gibi sebeplerle artık dünyada tüm ekonomiler daha fazla yatırım çekmek için birbiriyle rekabet halindeler. Başka bir ülkeye yapılan büyük her yatırım, bizim için kaçırılmış bir fırsatı işaret ediyor. İşte bu fırsatları kaçırmadan, rekabette her zaman ön sıralarda olabilmek için potansiyelimizi daha verimli ve hızlı kullanmak için hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz. YASED olarak başlıca önceliklerimiz; uluslararası yatırımların verimliliğinin arttırılması, hukuk, inovasyon ve dijital dönüşümün hızlandırılması, doğru yerelleştirme modelleriyle katma değerli üretimin artırılması, vergi ve teşviklerin diğer ülkelerle rekabetçiliğinin devamlı gözden geçirilmesi, ülkemizin bölgesel bir merkez olarak konumlandırılması, KOBİ’lerin küresel değer zincirine entegrasyonunun sağlanması ve kalifiye işgücünün yetiştirilmesidir. Bu alanlarda sağlanacak iyileştirmeler, uluslararası rekabette bizi her zaman bir adım öne geçirecektir." YASED olarak, Türkiye’ye karşı sorumlulukları çerçevesinde, ülkede ve bölgede yaşanan gelişmeleri, yurt dışındaki bütün platformlarda tüm gerçekliğiyle anlattıklarını ve ülkenin algısına katkıda bulunduklarını söyleyen Erdem, "Ayrıca Türkiye’deki yatırım ortamının dünya ve bölgedeki olumsuz gelişmelerden etkilenmemesi için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımcılar, Türkiye’nin geleceğine inanan ve bu inancını yatırım perspektifini koruyarak gösteren yatırımcılardır." ifadelerini kullandı.

Erdem, şöyle devam etti: "Şundan eminiz ki Türkiye’de demokrasiyi, hukuk devletini ve yatırım ortamını daha da güçlendirecek adımların önü açıktır ve bu yönde kat edilecek mesafe, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini daha da artıracaktır. Yatırımcı güveninin desteklenmesi amacıyla inisiyatif üstleniyoruz. Kamu ile üyelerimiz arasında köprü olmaya büyük önem veriyoruz, diğer iş ve sivil toplum kuruluşlarının girişimlerine katılıyor, destekliyoruz. Kamu ile görüşmelerimizde mevcut yatırımların verimliliğinin artırılmasının, uluslararası rekabette bizi bir adım öne geçireceğine hep dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. AB üyelik süreci ve Gümrük Birliği modernizasyonu da Türkiye için kritik öneme sahiptir. AB üyelik sürecinin devam etmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türkiye’nin sürdürülebilir rekabetçiliğine katkı sağlayacaktır. Bu alanda sonuç odaklı politikalar ve ortak çıkarlara yönelik yaklaşımlar her iki taraf için de önemlidir." - "İnanç, istek ve motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz"