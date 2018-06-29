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YASED 37. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 21:01 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Sağolsun Sayın Trump'ın her gün yaptığı açıklamalarla dünya çok farklı yönlere, bir gün içinde dönebiliyor. Biraz önce, Amerika'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmasıyla ilgili bir açıklaması var. 'Acaba şaka mı?' dedik, değilmiş" - "Türkiye'ye inanmaya, güvenmeye devam edin. Türkiye bugüne kadar kendisine güvenen hiç kimseye kaybettirmedi. Kendisi de kendisine güvenenler de kazanıyor" - "Türkiye 15 Temmuz'daki işgal girişimine rağmen, son 6 çeyrekte ortalama yüzde 7,4 büyümeyi başardı"

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sağolsun Sayın Trump'ın her gün yaptığı açıklamalarla dünya çok farklı yönlere, bir gün içinde dönebiliyor. Biraz önce, Amerika'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmasıyla ilgili bir açıklaması var. 'Acaba şaka mı?' dedik, değilmiş." dedi.

Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 37. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, artık yeni şeyler söylemek gerektiğini, Türkiye'nin yeni bir yola çıktığını kaydederek, Türkiye'nin muasır medeniyetler yolunda hiç kırık çizgisinin olmadığını ve hep Batı'ya yöneldiğini söyledi.

AB'ye üyelik sürecinin kendisiyle yaşıt olduğunu dile getiren Zeybekci, "Biz ona 1963 Ankara Anlaşması dersek, bir 50 sene daha devam etse Türkiye olarak biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Kararlılığımız var o konuda. İlla ki AB üyesi olacağız diye bir şeyimiz yok. AB hedefi kesinlikle stratejik hedeftir ama tam üyelik diye isim, unvan değildir hedefimiz." diye konuştu.

"Bizim hedefimiz, standartlar hedefidir. O muasır medeniyet hedefidir, bilimde, demokraside, çevrede, hukukta, teknolojide, sosyal yapıda, insan haklarında, özgürlüklerde, her alanda." diyen Zeybekci, Türkiye'nin bunu başaracağından emin olduğunu vurguladı.

Zeybekci, 1995 yılında tamamlanıp, 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması sayesinde 2018 itibarıyla Türkiye ile AB'nin 200 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmini gerçekleştireceğini tahmin ettiklerini aktardı.

O zaman imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının eksikliklerinden bahseden Zeybekci, bu anlaşmanın Türkiye'nin menfaatine olduğunu bildirdi.

Zeybekci, halihazırda süreci devam eden Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına değinerek, bu güncelleme çalışmalarını engellemek isteyenlerin olduğunu ancak gelecek süreçte bu çalışmalarda hızlı bir şekilde yol alabileceklerini anlattı.

- "Yeni sistemdeki kurullarla etkin sonuçlar alınacak"

Zeybekci, yeni sistemin hızlı bir şekilde devreye gireceğini belirterek, Türkiye'nin yeni sistem sayesinde kapsayıcı ve öngörülebilir bir kurumsallaşmayı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde bakanlıkların sayısının düşeceğini, çok daha kompakt bir yapının oluşacağını dile getiren Zeybekci, bu sistemde oluşturulacak kurullarda iş dünyasının, reel sektörün birebir yer alacağını aktardı.

Zeybekci, yeni sistemin en önemli organlarının bu kurullarda yer alacağını kaydederek, o kurullarda bulunmakla etkin sonuçlar alınacağını bildirdi.

Şirketlerinden bir tanesinin 2002'de İSO ilk bin şirket sıralamasında 926. basamakta yer aldığını söyleyen Zeybekci, "Elhamdülillah şimdi ilk 10 binde bile yok herhalde. Ciro ve rakamlar itibarıyla hiç değişmedi aynı. Sadece Türkiye nereden nereye geldi görünsün diye söylüyorum. Türkiye çok hızlı gitti, başka bir yere gitti." diye konuştu.

- "Son 6 çeyrekte ortalama büyüme yüzde 7,4"

Bakan Zeybekci, Türkiye'de kişi başına düşen gelir ve yatırımlardaki artışa değindi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'daki işgal girişimine rağmen son 6 çeyrekte ortalama yüzde 7,4 büyümeyi başardığına işaret eden Zeybekci, Türkiye'nin son 20-21 aydan beri ihracata dayalı büyümeyi sağladığını anlattı.

Zeybekci, Türkiye'nin geçen yıl rekor seviyede özel sektör yatırımı gerçekleştirdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece geçen sene bizden yatırım teşvik belgesi alan yatırımcıların toplam tutarında 2016'ya kıyasla yüzde 107 oranında rakam bazında artış var ve bu sene işte Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi ile verdiğimiz belge, yüksek teknolojik ve doğrudan cari açık verdiğimiz alanlarla ilgili verdiğimiz belge 40 milyar dolar. Diğer normal yatırım teşvik verdiklerimiz hariç. Şu anda bakanlığımızda 10-15 milyar dolar aralığında bir olgunluk seviyesine gelmiş olanlar buna dahil değil."

Bakan Zeybekci, özel sektördeki yatırımların ve büyümenin Türkiye ekonomisine yapacağı katkıdan bahsederek, ayrıca kapasite kullanım oranlarındaki artışa dikkati çekti.

- "Türkiye, bugüne kadar kendisine güvenen hiç kimseye kaybettirmedi"

Zeybekci, Türkiye'nin büyümeye, ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'ye inanmaya, güvenmeye devam edin. Türkiye, bugüne kadar kendisine güvenen hiç kimseye kaybettirmedi. Kendisi de kendisine güvenenler de kazanıyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın son başbakan olması dolayısıyla "Koltuk elimizde kaldı" esprisini anımsatan Bakan Zeybekci, "Son Ekonomi Bakanı olarak sizlerle beraberim. Birleştirilen bir bakanlık. Bakanlığın son bakanı olmak, herhalde biraz dramatik. Bizim de koltuk elimizde kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkma isteğini hatırlatan Zeybekci, "Sağolsun Sayın Trump'ın her gün yaptığı açıklamalarla dünya çok farklı yönlere, bir gün içinde dönebiliyor. Biraz önce, Amerika'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmasıyla ilgili bir açıklaması var. 'Acaba şaka mı?' dedik, değilmiş. Bu tabii ki dünyada bütün doğruların veya yanlışların bir süre içinde ne kadar çok değişebildiğini gösteriyor. Türkiye olarak biz serbest ticaretten yanayız." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'de üretimi bulunmayan bin 800'ü aşkın ham maddenin ithalatıyla ilgili gümrük vergilerini sıfırladıklarını söyledi. ​

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin global bir ekonominin üyesi olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin dünyadaki bütün ekonomik platformlarla, enstitülerle, kurumlarla ve kuruluşlarla birlikte hayatını devam ettireceğini dile getirdi.

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Ekonomi Bakanı Zeybekci YASED

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