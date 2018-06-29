İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sağolsun Sayın Trump'ın her gün yaptığı açıklamalarla dünya çok farklı yönlere, bir gün içinde dönebiliyor. Biraz önce, Amerika'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmasıyla ilgili bir açıklaması var. 'Acaba şaka mı?' dedik, değilmiş." dedi.

Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 37. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, artık yeni şeyler söylemek gerektiğini, Türkiye'nin yeni bir yola çıktığını kaydederek, Türkiye'nin muasır medeniyetler yolunda hiç kırık çizgisinin olmadığını ve hep Batı'ya yöneldiğini söyledi.

AB'ye üyelik sürecinin kendisiyle yaşıt olduğunu dile getiren Zeybekci, "Biz ona 1963 Ankara Anlaşması dersek, bir 50 sene daha devam etse Türkiye olarak biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Kararlılığımız var o konuda. İlla ki AB üyesi olacağız diye bir şeyimiz yok. AB hedefi kesinlikle stratejik hedeftir ama tam üyelik diye isim, unvan değildir hedefimiz." diye konuştu.

"Bizim hedefimiz, standartlar hedefidir. O muasır medeniyet hedefidir, bilimde, demokraside, çevrede, hukukta, teknolojide, sosyal yapıda, insan haklarında, özgürlüklerde, her alanda." diyen Zeybekci, Türkiye'nin bunu başaracağından emin olduğunu vurguladı.