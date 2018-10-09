FİNANS

YASED / Erdem: Enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 17:59 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programının ekonomide ve mali piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik çözümleri içerdiğini belirterek, "YASED olarak içinde bulunduğumuz dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

YASED / Erdem: Enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programının ekonomide ve mali piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik çözümleri içerdiğini belirterek, "YASED olarak içinde bulunduğumuz dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Ahmet Erdem yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle Türkiye’de cari açık ve enflasyonun artış gösterdiğini, çift hanelere ulaşan enflasyonun reel sektör ve para piyasalarında olumsuz gelişmelere yol açtığına dikkat çekti ve açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Son dönemde iç ve dış gelişmelere paralel artan enflasyonla mücadele açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı piyasalarda istikrarı sağlayacak önlemler paketi olarak son derece önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz.
"Bu program çerçevesinde kamunun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın topyekün bir dayanışma içerisine girmesinin enflasyonla mücadele açısından kısa sürede başarı getireceğine inanıyoruz.
"Türkiye’nin dış finansmana olan ihtiyacı ve tasarruf oranlarımızın yetersiz olması, bugün ekonomimizde yaşadığımız kur risklerini ve dalgalanmayı doğuruyor. Bu yüzden cari açık ve enflasyonla mücadelenin ekonomi yönetimimizin de en önemli öncelikleri arasında yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
"Son dönemde artan döviz kurları ve tüketime dayalı hızlı büyümenin bir sonucu olarak yükselen enflasyonla başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için ülke olarak parasal ve mali disipline dikkat etmemiz gerekmektedir.
"YASED olarak, ülkemizde iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek küresel rekabetçiliğimizin ve sürdürülebilir büyümemizin artırılması için, hükümetimize çözüm ortağı olmaya devam etme kararlılığındayız.
"Ülkemizin potansiyeline ve geleceğine olan yüksek inancımız ve güvenimiz ile, uluslararası yatırımcılar olarak, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve dayanışma ile yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreci en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyoruz." (Fotoğraflı)

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacakDünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacak
BTSO: Enflasyonla mücadele güçlü kalkınma hamlesinin yolunu açacakBTSO: Enflasyonla mücadele güçlü kalkınma hamlesinin yolunu açacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Motorine zam!

Motorine zam!

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

BTSO'dan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

BTSO'dan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

İzmir'den Japonya'ya ihracat atağı

İzmir'den Japonya'ya ihracat atağı

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacak

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.