YASED / Erdem: Enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programının ekonomide ve mali piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik çözümleri içerdiğini belirterek, "YASED olarak içinde bulunduğumuz dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Ahmet Erdem yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle Türkiye’de cari açık ve enflasyonun artış gösterdiğini, çift hanelere ulaşan enflasyonun reel sektör ve para piyasalarında olumsuz gelişmelere yol açtığına dikkat çekti ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde iç ve dış gelişmelere paralel artan enflasyonla mücadele açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı piyasalarda istikrarı sağlayacak önlemler paketi olarak son derece önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz.

"Bu program çerçevesinde kamunun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın topyekün bir dayanışma içerisine girmesinin enflasyonla mücadele açısından kısa sürede başarı getireceğine inanıyoruz.

"Türkiye’nin dış finansmana olan ihtiyacı ve tasarruf oranlarımızın yetersiz olması, bugün ekonomimizde yaşadığımız kur risklerini ve dalgalanmayı doğuruyor. Bu yüzden cari açık ve enflasyonla mücadelenin ekonomi yönetimimizin de en önemli öncelikleri arasında yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

"Son dönemde artan döviz kurları ve tüketime dayalı hızlı büyümenin bir sonucu olarak yükselen enflasyonla başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için ülke olarak parasal ve mali disipline dikkat etmemiz gerekmektedir.

"YASED olarak, ülkemizde iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek küresel rekabetçiliğimizin ve sürdürülebilir büyümemizin artırılması için, hükümetimize çözüm ortağı olmaya devam etme kararlılığındayız.

"Ülkemizin potansiyeline ve geleceğine olan yüksek inancımız ve güvenimiz ile, uluslararası yatırımcılar olarak, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve dayanışma ile yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreci en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyoruz." (Fotoğraflı)

