YASED: Fikri haklarda iyileşme, ekonomik gelişim için kritik faktör

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajında, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Türkiye’de uluslararası standartlar düzeyinde güvence altına alınması, sürdürülebilir yatırım akışını sağlamak için büyük önem taşımaktadır” denildi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının uluslararası standartlar ile uyumlu olmasının sürdürülebilir yatırım ortamı, adil rekabet koşulları ve ekonomik gelişim ve dönüşüm için kritik bir faktör olduğu vurgulandı.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasının, uluslararası şirketlerin yatırım kararlarında önemli rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, Fikri Mülkiyet haklarının Türkiye’de uluslararası standartlar düzeyinde güvence altına alınmış olmasının, sürdürülebilir yatırım akışını sağlamak için büyük önem taşıdığını belirtildi ve şöyle denildi:

“Dünya ekonomisinin küreselleştiği ve dijitalleştiği bir dönemde ‘ulusal rekabet gücü’ kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor. Fikri ve sınai mülkiyete dayalı ekonomilerin küresel çapta rakipleri karşısında üstünlük elde ettiği bir ortamda YASED olarak önceliğimiz, ülkemizin yüksek katma değerli yatırımları çekmek için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunduğu bir yatırım ortamının tesis edilmesidir.

“Bu çerçevede Sınai Mülkiyet Kanunun 2017 yılında yürürlüğe girmesi, bu alanda atılan önemli bir adımdır. Ancak yatırımların artması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına, marka haklarının korunması, sahte ürünler ile mücadele, sağlık, bilişim teknolojileri ve yazılım gibi özel alanlarda yatırımcının korunmasına yönelik bazı iyileştirmelerin yapılması da önem taşımaktadır. Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara bağlı olarak ilerleme kaydetmesi, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlarda rekabetçiliğini arttıracaktır.”

Açıklamada ayrıca ülkelerin fikri mülkiyet konusundaki gelişmelerini izleyen Türkiye Property Rights Alliance (Mülkiyet Hakları İttifakı - PRA) 2018 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Endeksi’nde 125 ülke arasında 66’ıncı olan Türkiye’nin, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde 24 ülke arasında 12. sırada yer aldığı bilgisine de yer verildi.

