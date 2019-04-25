FİNANS

YASED: Fikri haklarda iyileşme, ekonomik gelişim için kritik faktör

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajında, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Türkiye’de uluslararası standartlar düzeyinde güvence altına alınması, sürdürülebilir yatırım akışını sağlamak için büyük önem taşımaktadır” denildi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının uluslararası standartlar ile uyumlu olmasının sürdürülebilir yatırım ortamı, adil rekabet koşulları ve ekonomik gelişim ve dönüşüm için kritik bir faktör olduğu vurgulandı.

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajında, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Türkiye’de uluslararası standartlar düzeyinde güvence altına alınması, sürdürülebilir yatırım akışını sağlamak için büyük önem taşımaktadır” denildi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının uluslararası standartlar ile uyumlu olmasının sürdürülebilir yatırım ortamı, adil rekabet koşulları ve ekonomik gelişim ve dönüşüm için kritik bir faktör olduğu vurgulandı.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasının, uluslararası şirketlerin yatırım kararlarında önemli rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, Fikri Mülkiyet haklarının Türkiye’de uluslararası standartlar düzeyinde güvence altına alınmış olmasının, sürdürülebilir yatırım akışını sağlamak için büyük önem taşıdığını belirtildi ve şöyle denildi:
“Dünya ekonomisinin küreselleştiği ve dijitalleştiği bir dönemde ‘ulusal rekabet gücü’ kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor. Fikri ve sınai mülkiyete dayalı ekonomilerin küresel çapta rakipleri karşısında üstünlük elde ettiği bir ortamda YASED olarak önceliğimiz, ülkemizin yüksek katma değerli yatırımları çekmek için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunduğu bir yatırım ortamının tesis edilmesidir.
“Bu çerçevede Sınai Mülkiyet Kanunun 2017 yılında yürürlüğe girmesi, bu alanda atılan önemli bir adımdır. Ancak yatırımların artması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına, marka haklarının korunması, sahte ürünler ile mücadele, sağlık, bilişim teknolojileri ve yazılım gibi özel alanlarda yatırımcının korunmasına yönelik bazı iyileştirmelerin yapılması da önem taşımaktadır. Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara bağlı olarak ilerleme kaydetmesi, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlarda rekabetçiliğini arttıracaktır.”
Açıklamada ayrıca ülkelerin fikri mülkiyet konusundaki gelişmelerini izleyen Türkiye Property Rights Alliance (Mülkiyet Hakları İttifakı - PRA) 2018 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Endeksi’nde 125 ülke arasında 66’ıncı olan Türkiye’nin, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde 24 ülke arasında 12. sırada yer aldığı bilgisine de yer verildi.

PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözüYeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü
Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecekGaranti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Doların gözü bu haberde!

Doların gözü bu haberde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da turfanda patates hasadı

Adana'da turfanda patates hasadı

Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Antalya'da, 11 günde 4 Hint düğünü

Antalya'da, 11 günde 4 Hint düğünü

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.