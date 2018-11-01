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YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilen "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde (İYKE) Türkiye’nin bir önceki yıla göre "17 basamak" yükselmesini, "büyük bir başarı" diye nitelendirdi.

YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"

Elif Varan / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilen "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde (İYKE) Türkiye’nin bir önceki yıla göre "17 basamak" yükselmesini, "büyük bir başarı" diye nitelendirdi.
Ahmet Erdem yaptığı açıklamada, ülkelerin küresel çapta daha fazla doğrudan yatırım çekme konusunda rekabet ettiği bir dönemde, Türkiye’nin iş yapma kolaylığı açısından kat ettiği mesafenin önemine değinerek, şunları söyledi:
"Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde bir önceki seneye göre 17 basamak yükselmesi, ülkemizin söz konusu kriterlerde kat ettiği çok önemli iyileşmelerin bir göstergesi ve başarıyla hayata geçirdiği reformların bir sonucudur.
"Alınan bu sonuç, gerek mevcut yatırımların verimliliği gerekse yeni yatırımlar açısından çok olumlu ve önemli bir gelişmedir.
"Türkiye, ayrıca bu yıl 190 ülke arasında iş yapma kolaylığı kriterlerinde yaptığı reformlar ile en fazla iyileşme gösteren ilk 10 ülke arasında yer almış olup, Avrupa’dan bu listeye giren tek ülke olmuştur.
"İş Yapma Kolaylığı Raporu ve Endeksi, Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan şirket kuruluşu, dış ticaret süreçleri, kredi temini, vergi ödeme, icra- iflas ve inşaat izin süreçleri gibi birçok alanda şirketler açısından kolaylık sağlanan uygulamaların derecelendirildiği, uluslararası yatırımcılar tarafından yatırım kararının alınması aşamasında rehber olarak kabul edilen bir çalışmadır.
"Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde yer alan kriterleri iyileştiren ülkeler, yatırım çekme noktasında rekabet güçlerini artırmaktadır."
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nu (YOİKK), "kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri" diye nitelendiren Erdem, "YASED olarak, ülkemizi her alanda daha ileriye götürecek ekonomik ve yasal reformların hayata geçirilmesini üyelerimizin uluslararası bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğimizi iletirim" diye ekledi. (Fotoğraflı)

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