Yaşlı çiftin doğalgazlı ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SUŞEHRİ (Sivas),(DHA)-SİVAS'ın Şuşehri ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2'nci etapta inşa edilecek 460 adet konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Kurada Kadir Şahinduran (75) ile Emine Şahinduran (70) çiftinin doğalgazlı ev hayali ise gerçek oldu.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen kura çekimine Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, TOKİ yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel mimari konseptli projede konutların 272'si 2+1 ve 144'ü ise 3+1 planında tasarlandı. Konutlardan 44'ünün ise daha sonra kuraya çıkacağı öğrenildi.

Her kentin kendi mimarisine, kültürüne, değerlerine, coğrafi özelliklerine uygun yaşam alanları oluşturulmasına öncelik veren TOKİ, kentsel tasarımı, yerel mimari doku, mahalle kültürü ve yatay mimari anlayışını Suşehri ilçesinde de gerçekleştirdi. İlçeye yapılan projede yöresel mimarinin modern çizgilerle şekillendirildiği bir tasarım hazırlandı.

Konut cephelerinde yöreye özgü taş kaplamalar, taş söveler, dekoratif pencereler kullanıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konutların hak sahibi belirlenmesi kura çekiminde vatandaşların heyecanlı olduğu görüldü. Kurada ismi çıkan kişiler sevinçlerini yakınları ile paylaştı.