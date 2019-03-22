Yaşlılar da siber zorbalık mağduru

ARİFE YILDIZ ÜNAL - İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, son yıllarda sosyal ağlarda yaşlı kullanıcı sayısında önemli artış olduğuna dikkati çekerek, "Finansal dolandırıcılıklara daha fazla maruz kalan 65 yaş üstü kişiler, kendini polis, jandarma, milletvekili ya da resmi yetkili olarak tanıtan kişilere karşı aldanma eğilimi içindeler." dedi.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin hayatı tümüyle etkilediğini, gün geçtikçe genç yaşlı demeden herkesin dijital dünyada yerini aldığını söyledi.

Çocuklar ve gençler kadar artık yaşlıların da dijital dünyanın bireyi haline geldiklerini ifade eden Demirel, "Ancak yaşlılar sonradan dahil oldukları bu ekosisteme ayak uydurmakta zorlanıyor, siber suçların ve siber zorbalığın mağduru oluyorlar." diye konuştu.

Özellikle emeklilerin hayatlarındaki boşluğu doldurmak için internette daha fazla vakit geçirdiklerini belirten Demirel, yaşlıların sanal dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduklarını dile getirdi.