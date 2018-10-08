Yastık altına hücum

İSTANBUL, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için bu yıl ikincisi düzenlenen yüzde 24 indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk 11 günde kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 95’i 217 milyon liralık borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı.

Kampanyanın ilk 11 gününde 4 bin 955 konut ve iş yeri alıcısı 212 milyon 35 bin liralık borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. 527 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmı ödeme yapan vatandaşlar ile birlikte kampanyadan ilk 11 günde 5 bin 482 kişi yararlandı ve toplam 228 milyon 490 bin liralık borcun 217 milyon lirası kişisel tasarruflarla ödendi.

Politikaları gereği muhatap oldukları kitlenin dar gelirli veya orta gelire sahip aile ve bireyler olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bu kesimin rahat ve kolay ödeme yapabilmesi için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı" dedi.