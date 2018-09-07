Yastık altındaki altın için tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 10 Eylül'den itibaren Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla Türkiye genelinde etaplar halinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1. etap talep toplama işlemleri 10-14 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Altına dayalı kira sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri, altın tahvili ise sadece Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak.

Senetler, 2 yıl (728 gün) vadeli olacak talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,20 (yıllık yüzde 2,40) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk lirası cinsinden yatırılacak.

Yatırımcıların, vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde (1. etap için 10-14 Eylül, 2. etap için 17-21 Eylül, 3. etap için 24-28 Eylül, 4. etap için 1-5 Ekim, 5. etap için 8-12 Ekim, 6. etap için 15-19 Ekim ve 7. etap için 22-26 Ekim tarihlerinde) Ziraat Bankasına/Ziraat Katılım Bankasına başvurarak iletmeleri gerekecek.