Yat turizmi için işlemler kolaylaştırıldı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'yi Akdeniz'in en önemli yat turizm merkezlerinden biri haline getirme amacıyla bürokrasinin neredeyse sıfıra indirildiğini belirterek, "Yatlara Yapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü ile yatların ülkemize girişlerinde 1-1,5 gün süren sağlık işlemlerini 5 dakikaya indirdik." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yat turizminde Akdeniz’in en uğrak merkezlerinden biri olması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Akdeniz çanağında 1 milyonun üzerinde yat bulunduğunu söyledi.

Yat turizminde aslan payını 1940'tan bu yana Fransa, İspanya ve İtalya'nın aldığını dile getiren Arslan, Türkiye'nin 2000'li yılların başına kadar yat limanlarına yönelik yatırımının çok sınırlı kalması sebebiyle yat turizminden aldığı payın çok düşük kaldığını ifade etti.

AK Parti hükümetinin göreve gelmesinden itibaren Türkiye'nin büyüklüğüne, denizci millet ve ülke kimliğine yakışacak yatırımlar yaptıklarını belirten Arslan, 15 yılda kıyı yapıları için 1 milyar 333 milyon lira harcadıklarını kaydetti.