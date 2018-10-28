FİNANS

'Yatak ve giyinme odası' konsepti Arapların gözdesi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açılan MODEF EXPO fuarında sergilenen giyinme ve yatak odasını tek bir konseptle bir araya getirilen model, başta Arap turistler olmak üzere ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açılan MODEF EXPO fuarında sergilenen giyinme ve yatak odasını tek bir konseptle bir araya getirilen model, başta Arap turistler olmak üzere ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. ​Mobilya Firması sahibi Şemi Savaşçı tarafından üretilen Apollon modeli, giyinme odasını yatak odası ile birleştirdi. Savaşçı, Türkiye’de ilk olarak üretilen bu ürünün, özellikle fuara gelen Arap müşterilerin gözbebeği olduğunu söyledi. Yatak ve giyinme dolabının tek bir konseptte birleştirildiği modelde, yatak odasında olabilecek her şey var. Komidin, oda görünümlü giyinme dolabı ve yataktan oluşan ürün, fuara gelenlerin ilgi odağı oldu. Ürün ile ilgili bilgiler veren Şemi Savaşçı, "Yeni fuarımız için Apollon modelimizi geliştirdik. Bu modelimizde 16 metrekareye sığabilen giyinme odalı bir yatak odası ürettik. Türkiye’de bir ilk. Giyinme odasını yatak odasıyla birleştiren ilk firmayız. Ürünle alakalı patentimizi aldık, faydalı ürün olarak belirlendi. Ürünümüz 16 metrekare kadar küçük bir alana sığıyor ve içerisinde çok rahat gezilebiliyor. İçindeki komidinler haricinde yardımcı komidinler var, şifonyerimiz var, pufumuz var. Artık yatak odasındaki mantığın giyinme odalarıyla birlikte değişmesiyle alakalı ne yapabileceğimizi düşündük, giyinme odasını yatak odasıyla birleştirdik. En azından giyinme odası olmayan evlerde, alternatif olarak kullanılabilecek bir yatak odası ürettik” dedi. ARAPLARIN GÖZBEBEĞİ OLDU Ürünün Arap müşterilerinin gözbebeği olduğunu söyleyen Savaşçı, “Araplarda evler büyük ve bu şekilde dolabı da çok rahat sığdırabiliyorlar. Büyük talep oldu, sipariş aldık. Yurt içinden de birçok iyi mobilyacı ürünümüzü mağazalarına koymak için numunelerini yazdırdılar. Ürünün fiyatı 6 bin 500 lira” ifadelerini kullandı.

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