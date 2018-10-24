FİNANS

Yatalak hastalara özel elbise geliştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yatalak hastalarda bası yaralarının oluşmasını engelleyen çarşafların elbisesini yaptı - Evteks Yönetim Kurulu Başkanı İsa Dal: "Akademi ve sanayinin bir arada olmasının getirdiği büyük bir avantaj var. Çünkü bir tarafın göremediği noktaları diğer taraf görebiliyor. İki taraf da birbirini doğru anlayabildiğinde yenilikçi ürünler ortaya çıkarabiliyoruz"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Denizli'de bir tekstil firması, yatalak hastalarda bası yaralarının oluşmasını önlemek amacıyla önce bir yatak çarşafı geliştirdi ardından ürünü müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kıyafet şeklinde üretti.

Evteks Yönetim Kurulu Başkanı İsa Dal, AA muhabirine, yatalak hastalarda bası yaralarının oluşmasını engelleme özelliğine sahip kumaş kullanılarak tasarlanan giysi hakkında bilgi verdi.

Uzun süre yatan hastalarda bir süre sonra yatak yaraları oluştuğunu belirten Dal, TÜBİTAK'ın "Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı"ndan yararlanarak Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Ar-Ge bölümüyle 2011'de bir projeye başladıklarını ve 4 yıl süren çalışmalar sonucu yatalak hastalarda bası yaralarının oluşmasını engelleyici özelliğe sahip bir kumaş geliştirdiklerini söyledi.

Dal, kumaşın normal bir çarşaf gibi kolay kullanılabildiğine işaret ederek, ürünün yumuşaklığı sayesinde sürtünmeyle oluşan yaraların önüne geçtiğini bildirdi.

Bu kumaş tipi kullanılarak geliştirilen çarşafın seri üretimini gerçekleştirdiklerini ve ABD, Almanya, İsviçre ve Avustralya'ya ihraç ettiklerini vurgulayan Dal, şunları söyledi:

"Çarşafın tene temas etmesi gerektiği için müşterilerimiz bunu giysi olarak tasarlamamızı istedi. Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümlerinin iş birliğiyle yatalak hastalar için özel bir giysi tasarladık. Giysinin de temel özelliği, tene temas ettiği noktalarda yara oluşmasını önlemeye destek vermesi. Dünyada ilk kez bu özellikte bir kumaşla giysi tasarlanmış oldu. Giysimiz hem şık hem ergonomik hem de fonksiyonel. Aynı zamanda drenaj torbası için cepleri de var."

Dal, geliştirdikleri ürünün üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olduğuna dikkati çekerek, "Akademi ve sanayinin bir arada olmasının getirdiği büyük bir avantaj var. Çünkü bir tarafın göremediği noktaları diğer taraf görebiliyor. İki taraf da birbirlerini doğru anlayabildiğinde yenilikçi ürünler ortaya çıkarabiliyoruz." dedi.

Geliştirdikleri kumaşın hem bir Ar-Ge ürünü hem de gerçek hayatta kullanımı olup ticarileşen bir ürün olduğunu aktaran Dal, yatalak hastalarda yaraların oluşmasını engelleyen çarşafın normal bir çarşafın yaklaşık 10 katına satılabildiğini ve katma değer oluşturduğunu dile getirdi.

Dal, tekstil sektöründe inovatif ürünler geliştirmeye devam ettiklerini, bu çalışmalar nedeniyle ödüller aldıklarını kaydetti.

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