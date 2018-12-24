FİNANS

Yatırım bankaları 2019 için petrol fiyat tahminlerini düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

Wall Street Journal gazetesinin anketine katılan 13 küresel yatırım bankası, 2019 yılı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Wall Street Journal gazetesinin anketine katılan 13 küresel yatırım bankası, 2019 yılı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Yatırım bankalarının Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminleri 69 dolar/varil oldu. Önceki ay yapılan ankette bu beklenti 77 dolar/varil düzeyindeydi.
Batı Teksas petrolü için 2019 ortalama fiyat beklentisi de 70 dolar/varilden 63 dolar/varil seviyesine indi.
ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 2 cent düşüşle 53.80 dolar/varil, NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 1 cent düşüşle 45,49 dolar/varilden işlem görüyor.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülüİtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü
Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destekMakina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED: Alacak sigortası desteği KOBİ’ler için önemli

TÜRKONFED: Alacak sigortası desteği KOBİ’ler için önemli

Kraliçe II. Elizabeth Noel'de “barış ve iyilik” çağrısı yapacak

Kraliçe II. Elizabeth Noel'de “barış ve iyilik” çağrısı yapacak

İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü

İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi tanıtıldı

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi tanıtıldı

Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı

Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.