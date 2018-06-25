FİNANS

Yatırım fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,18 332 280 52 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,23 89 85 4 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,04 17 11 6 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,13 69 59 10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,28 82 72 10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,03 37 29 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,60 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,13 24 24 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelirCNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir
Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusuDenizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırım fonu istatistikleri

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.