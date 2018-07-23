Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,13 331 284 47 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,11 88 77 11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,05 17 14 3 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,36 69 63 6 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,19 82 76 6 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,08 37 27 10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,25 14 3 11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,13 24 24 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza
Albayrak'tan ekonomistlerle sürpriz toplantı
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum