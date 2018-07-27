Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,05 331 151 180 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,01 88 71 17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,25 17 2 15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,75 69 8 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,12 82 32 50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,06 37 14 23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,66 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 24 24 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ekmeğe gelen zamla ilgili son dakika gelişme!
Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum