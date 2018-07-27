FİNANS

Yatırım fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,05 331 151 180 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,01 88 71 17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,25 17 2 15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,75 69 8 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,12 82 32 50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,06 37 14 23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,66 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 24 24 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara’da temaslarda bulunduTÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara’da temaslarda bulundu
'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor''Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Yatırım fonu istatistikleri

En Çok Okunan Haberler

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara’da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara’da temaslarda bulundu

'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı

 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı

Ali Koç Birleşik Krallık’ın en büyük iş örgütünde Türkiye’yi temsil edecek

Ali Koç Birleşik Krallık’ın en büyük iş örgütünde Türkiye’yi temsil edecek

Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek

Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.