Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,09 325 254 68 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 86 58 25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,02 16 8 8 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,72 69 62 7 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,20 83 75 8 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,02 34 28 6 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,51 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 23 23 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum