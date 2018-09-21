Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile " Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,05 325 173 151 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,13 86 66 20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,01 16 9 7 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,26 69 13 55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,00 83 40 43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,03 34 22 12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,60 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 23 23 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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