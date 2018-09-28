Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,03 326 250 75 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 86 69 17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,08 16 7 9 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,38 69 62 7 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,11 84 69 15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,04 34 21 12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,13 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 23 22 1(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama
Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum