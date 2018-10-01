Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile " Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,09 325 178 147 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 85 65 21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,62 16 0 16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,18 69 14 55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,20 84 51 32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,06 34 22 12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,88 14 3 11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,21 23 23 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

