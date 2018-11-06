Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,13 326 264 62 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,10 84 68 16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,08 16 11 5 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,68 68 60 8 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,25 82 71 11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,04 39 31 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,44 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 23 23 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Son dakika: İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti
Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum