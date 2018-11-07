Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile " Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,05 326 161 164 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,11 84 66 18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,45 16 2 14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,27 68 0 68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,00 82 43 38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,09 39 25 14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,54 14 2 12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 23 23 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

