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Yatırım fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,12 324 184 140 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,22 84 62 22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,18 16 12 4 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,18 68 5 63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,14 80 38 42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,21 39 30 9 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,84 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,07 23 23 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Yatırım fonu istatistikleri

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