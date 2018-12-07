FİNANS

Yatırım fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,37 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,04 324 139 184 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,00 84 53 30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,16 16 2 14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,68 68 2 66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,18 80 20 60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,04 39 25 14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,37 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,07 23 23 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak
Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerliYabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırım fonu istatistikleri

En Çok Okunan Haberler

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.