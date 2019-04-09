Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,11 289 176 113 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,13 78 67 11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,54 16 15 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,32 63 9 54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,00 70 31 39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,13 29 21 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,19 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

