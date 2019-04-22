Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile " Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,09 289 187 100 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 78 53 23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,09 16 4 12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,03 63 31 32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,14 70 57 13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,14 29 20 9 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,05 12 1 11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 21 21 0Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

