Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile "Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,04 289 128 161 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,16 78 63 15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,09 16 5 11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,52 63 2 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,02 70 21 49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,02 29 16 13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,92 12 0 12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

