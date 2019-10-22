Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon AdetYatırım Fonları0,0928419589Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1177770Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3516151Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,14611447Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,03672938Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0729263Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9112120Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

