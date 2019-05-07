Yatırım kuruluşlarından 2018'de 1,3 milyar lira kâr

İSTANBUL (AA) - Yatırım kuruluşlarının kârı geçen yıl 1,3 milyar liraya ulaşırken, portföy yönetim şirketleri 232 milyon lira kâr elde etti. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin 2018 sonu verilerini açıkladı. TSPB, faaliyette olan 62 aracı kurumun yanı sıra Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem yapmaya başlayan bir yatırım bankasının verilerini de derledi. Geçen yıl kurumların pay senedi işlem hacmi 2017'ye göre yüzde 46 artarak 4 trilyon liraya yaklaştı. Vadeli işlem hacminde ise aynı dönemde yüzde 54'lük artış görüldü ve işlemler 2,5 trilyon lirayı aştı. Geçen yıl boyunca verileri derlenen kurumlarca yapılan pay senedi işlem hacminin yüzde 62'si yurt içi bireyler tarafından gerçekleşti. Yurt dışı yatırımcıların pay senedi işlem hacmi yüzde 57 artarak toplam işlemlerin yüzde 29'unu oluşturdu. Yabancı yatırımcıların vadeli işlemlerdeki payı ise yüzde 33 oldu. - Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler Kurumların Borsa İstanbul'da doğrudan piyasa erişimi yoluyla aracılık ettiği işlemler ilk defa 2018 yılı için TSPB tarafından derlenmeye başlanmıştı. Geçen yıl doğrudan piyasa erişimi yoluyla işlem gerçekleştiren kurum sayısı 13 oldu. 2018 boyunca pay senetlerindeki işlem hacminin yüzde 11'ini doğrudan piyasa erişimi yoluyla gerçekleşen işlemler oluştururken, aynı oran vadeli işlemlerde yüzde 20 oldu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler, pay piyasasında toplam işlemlerin yarısını aştı, vadeli işlemlerde ise bu kanalların payı yüzde 40'ı buldu.

Kredi hacmi gerilemeye devam ederken, çalışan sayısı arttı. Kurumların müşterilerine kullandırdığı kredi bakiyesi, martta şimdiye dek kaydedilen en yüksek değer olan 2,7 milyar liraya kadar yükselirken, borsa endeksinin düşüşüyle paralel olarak ilerleyen dönemde düşme trendi gösterdi. Yıl sonunda müşterilerin kullandığı kredi bakiyesi 1,8 milyar liraya geriledi. Önceki yıl gerçekleşen foreks düzenlemesinin ardından sektörde toplam çalışan sayısı azalarak yıl sonunda 4 bin 751'e inmişti. 2018'de ise bir kurumun 100 kişi üzeri personel alımı gerçekleştirmesi ve bir yatırım bankasının verilerinin 2018'de ilk kez derlenmeye başlamasının etkisiyle sektörde çalışan sayısı, geçen yılın sonunda 4 bin 916 kişiye ulaştı. - Toplam gelirler arttı Kurumların toplam varlıkları, azalan nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlarla geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 5 düşerek 22 milyar TL oldu. Likit bir aktif yapısına sahip kurumların varlıklarının 20 milyar TL'sini dönen varlıklar oluşturdu.

Verisi derlenen kurumların sayısı, 2017 sonuna göre 65'ten 63'e gerilese de toplam öz kaynakları yüzde 30 artarak 6,2 milyar TL oldu.

2018'de kurumların gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Artışta; işlem hacimlerindeki yükselişle artan aracılık gelirleri, artan faiz seviyeleri ve yükselen kredili işlem faiz gelirleri etkili oldu. Toplam gelirlerin yüzde 54'ünü aracılık gelirleri oluşturdu. Kurumların kurumsal finansman faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ise yüzde 34 artarak 323 milyon TL'ye ulaştı.

Son çeyrekte döviz kuru kaynaklı finansal yatırımlardaki düşüşe rağmen yıl içindeki toplam gelirlerin artışı doğrultusunda 2018 sonu itibarıyla verisi derlenen kurumların kârı, bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. - Portföy yönetim şirketlerinin karı yüzde 41 arttı Portföy yönetim şirketlerinin kârı geçen yıl yüzde 41 artışla 232 milyon liraya ulaştı. Toplam portföy büyüklüğü 173 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın yarısından fazlasını emeklilik yatırım fonları, yüzde 33'ünü yatırım fonları, yüzde 13'ünü ise bireysel portföyler oluşturdu.