FİNANS

Yatırım kuruluşlarından 2018'de 1,3 milyar lira kâr

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

TSPB verilerine göre, 2018'de önceki yıla göre yatırım kuruluşlarının kârı yüzde 68 artarak 1,3 milyar liraya, portföy yönetim şirketlerinin kârı ise yüzde 41 yükselişle 232 milyon liraya ulaştı - Geçen yıl kurumların pay senedi işlem hacmi 2017'ye göre yüzde 46 artarak 4 trilyon liraya yaklaştı - Vadeli işlem hacminde yüzde 54'lük artış görülürken, işlemler 2,5 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - Yatırım kuruluşlarının kârı geçen yıl 1,3 milyar liraya ulaşırken, portföy yönetim şirketleri 232 milyon lira kâr elde etti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin 2018 sonu verilerini açıkladı.

TSPB, faaliyette olan 62 aracı kurumun yanı sıra Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem yapmaya başlayan bir yatırım bankasının verilerini de derledi. Geçen yıl kurumların pay senedi işlem hacmi 2017'ye göre yüzde 46 artarak 4 trilyon liraya yaklaştı. Vadeli işlem hacminde ise aynı dönemde yüzde 54'lük artış görüldü ve işlemler 2,5 trilyon lirayı aştı.

Geçen yıl boyunca verileri derlenen kurumlarca yapılan pay senedi işlem hacminin yüzde 62'si yurt içi bireyler tarafından gerçekleşti. Yurt dışı yatırımcıların pay senedi işlem hacmi yüzde 57 artarak toplam işlemlerin yüzde 29'unu oluşturdu. Yabancı yatırımcıların vadeli işlemlerdeki payı ise yüzde 33 oldu.

- Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler

Kurumların Borsa İstanbul'da doğrudan piyasa erişimi yoluyla aracılık ettiği işlemler ilk defa 2018 yılı için TSPB tarafından derlenmeye başlanmıştı. Geçen yıl doğrudan piyasa erişimi yoluyla işlem gerçekleştiren kurum sayısı 13 oldu. 2018 boyunca pay senetlerindeki işlem hacminin yüzde 11'ini doğrudan piyasa erişimi yoluyla gerçekleşen işlemler oluştururken, aynı oran vadeli işlemlerde yüzde 20 oldu.

Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler, pay piyasasında toplam işlemlerin yarısını aştı, vadeli işlemlerde ise bu kanalların payı yüzde 40'ı buldu.
Kredi hacmi gerilemeye devam ederken, çalışan sayısı arttı.

Kurumların müşterilerine kullandırdığı kredi bakiyesi, martta şimdiye dek kaydedilen en yüksek değer olan 2,7 milyar liraya kadar yükselirken, borsa endeksinin düşüşüyle paralel olarak ilerleyen dönemde düşme trendi gösterdi. Yıl sonunda müşterilerin kullandığı kredi bakiyesi 1,8 milyar liraya geriledi.

Önceki yıl gerçekleşen foreks düzenlemesinin ardından sektörde toplam çalışan sayısı azalarak yıl sonunda 4 bin 751'e inmişti. 2018'de ise bir kurumun 100 kişi üzeri personel alımı gerçekleştirmesi ve bir yatırım bankasının verilerinin 2018'de ilk kez derlenmeye başlamasının etkisiyle sektörde çalışan sayısı, geçen yılın sonunda 4 bin 916 kişiye ulaştı.

- Toplam gelirler arttı

Kurumların toplam varlıkları, azalan nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlarla geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 5 düşerek 22 milyar TL oldu. Likit bir aktif yapısına sahip kurumların varlıklarının 20 milyar TL'sini dönen varlıklar oluşturdu.

Verisi derlenen kurumların sayısı, 2017 sonuna göre 65'ten 63'e gerilese de toplam öz kaynakları yüzde 30 artarak 6,2 milyar TL oldu.
2018'de kurumların gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Artışta; işlem hacimlerindeki yükselişle artan aracılık gelirleri, artan faiz seviyeleri ve yükselen kredili işlem faiz gelirleri etkili oldu.

Toplam gelirlerin yüzde 54'ünü aracılık gelirleri oluşturdu. Kurumların kurumsal finansman faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ise yüzde 34 artarak 323 milyon TL'ye ulaştı.
Son çeyrekte döviz kuru kaynaklı finansal yatırımlardaki düşüşe rağmen yıl içindeki toplam gelirlerin artışı doğrultusunda 2018 sonu itibarıyla verisi derlenen kurumların kârı, bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

- Portföy yönetim şirketlerinin karı yüzde 41 arttı

Portföy yönetim şirketlerinin kârı geçen yıl yüzde 41 artışla 232 milyon liraya ulaştı. Toplam portföy büyüklüğü 173 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın yarısından fazlasını emeklilik yatırım fonları, yüzde 33'ünü yatırım fonları, yüzde 13'ünü ise bireysel portföyler oluşturdu.

Yatırım fonu portföy büyüklüğü gerilerken, emeklik fonları büyümeye devam etti. Yatırım fonu portföy büyüklüğü, 2,4 milyar TL azalarak 57 milyar liraya indi. Azalışta; para piyasası ve borçlanma araçlarında görülen düşüş etkili oldu. Diğer taraftan, alternatif yatırım fonları büyümeye devam etti.

Emeklilik yatırım fonu portföy büyüklüğü, 2018'de 93 milyar liraya ulaştı. 2017'de devreye giren Otomatik Katılım Sistemi'ndeki fon büyüklüğü 2018 sonunda toplam emeklilik yatırım fon büyüklüğünün 4,6 milyar lirasını oluşturdu.

Portföy yönetim şirketlerinde 2018 sonu itibarıyla 777 çalışan bulunurken, sektörde faaliyet gösteren kurum başına düşen ortalama istihdam sayısı 14 olarak gerçekleşti. Portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları 2018'de 918 milyon lira oldu.

Likit bir yapıya sahip sektör varlıklarının yüzde 94'ü dönen varlıklarda bulunurken, sektörün öz kaynağı 807 milyon TL olarak gerçekleşti.

- Gelirlerin yüzde 93'ü kolektif portföy yönetiminden

Portföy yönetim şirketleri, geçen yıl 494 milyon TL gelir elde etti. Şirketler, kolektif portföy yönetimi hizmeti dışında, bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti verse de gelirlerin yüzde 93'ü kolektif portföy yönetiminden oldu.

Sektör, yatırım fonu yönetiminden 358 milyon TL gelir elde etti. Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü yükselse de bu fonlardan elde edilen gelirler yüzde 18 azalarak 100 milyon TL oldu.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilirIMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir
Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştüYerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSPB

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dev projede flaş gelişme!

Dev projede flaş gelişme!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.