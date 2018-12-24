FİNANS

Yatırıma yönelik "robo danışmanlara" ilgi artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

"Çeşitli finansal danışmanlık sunmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı yazılım uygulamaları" olarak tanımlanan robo danışmanlık, sunduğu avantajlardan dolayı gün geçtikçe daha çok yatırımcının ilgisi çekiyor - Robo danışmanların, 2020'ye kadar dünya genelinde yöneteceği varlıkların toplam değerinin 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor - Kuveyt Türk Katılım Bankası BT İş Sürekliliği Yöneticisi Şerafettin Özsoy: - "Son kullanıcıya finansal tavsiye veren robo danışmanların gelir modelinde, kullanıcıdan periyodik bir sabit ücret ve ayrıca performans komisyonu alınıyor. Birçoğunda minimum yatırım miktarı istenmiyor. İstenenler için de ortalama 5 bin ila 25 bin dolar arası bir başlangıç sermayesi yeterli olabiliyor" - "Eğer robo danışmanlar emekleme dönemini geçebilirlerse geleneksel sektörün, robo danışmanlar karşısında uzun süreli tutunma imkanı olmayacak gibi duruyor" - "Yakın zamanda birçok yeni uygulamanın ortaya çıkacağı kesin. Çünkü Türkiye piyasasında fiyat değişkenliği yurt dışına göre çok fazla"

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Son yıllarda dijital dünyanın gündeminden düşmeyen yapay zekanın finans sektöründeki uygulama alanlarından biri olan robo danışmanlara (robo-advisors) ilgi artarken, robo danışmanların 2020’ye kadar dünya genelinde yöneteceği varlıkların toplam değerinin 3,5 trilyon doları aşması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "çeşitli mali danışmanlık sunmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı yazılım uygulamaları" olarak tanımlanan robo danışmanlık, ilk olarak 2008’deki finansal krizde start-up’lar tarafından tanıtıldı.

Son yıllarda gösterdikleri performans, insan merkezli geleneksel finansal danışmanlık hizmetlerine göre daha ucuz olmaları, minimum yatırım miktarı açısından demokratik ve kolay erişilebilir ( 24 saat ulaşılabilir) olmaları gibi avantajları nedeniyle robo danışmanlara ilgi her geçen gün artıyor. Robo danışmanların, 2020’ye kadar yöneteceği varlıkların toplam değerinin 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Artan ilgiye karşın robo danışmanların "rüşdünü tam olarak ispat ettiği" ifade edilemiyor. Robo danışmanların; piyasaların aşağı doğru yönelmesi durumunda ne yapacağı konusunda soru işaretleri devam ederken, genellikle borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırım yaptıkları için küçük bireysel yatırımcıları, piyasalarda sarsıntı yaşanması durumunda nasıl yönlendirecekleri konusunda tereddüt yaşanıyor.

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- "Kişiye özel yatırım planı sunuyorlar"

Kuveyt Türk Katılım Bankası Bilgi Teknolojileri İş Sürekliliği Yöneticisi Şerafettin Özsoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, robo danışmanın; en basit anlamda "gerçek finansal danışmanların yaptığı işleri yapabilen yapay zeka tabanlı bir yazılım uygulaması" olduğunu söyledi.

Robo danışmanın sunduğu hizmeti ise en özet olarak "kişiselleştirilmiş finansal tavsiye sunmak" olarak ifade edebileceğini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Sanal bir robo danışmanlık; sunacağı öneriyi kişiselleştirmek için yatırımcının profilini ve risk iştahını ölçmek için birtakım sorular sorarak başlıyor. Çünkü her yatırımcının beklentisi, risk iştahı ve sermayesi birbirinden farklı. Bu sorulardan sonra yatırımcının profili ortaya çıkmış oluyor. Bunun dışında bilgi bankasında güncel olarak getiri-risk durumuna göre çeşitli finansal ürünlerin güncel bir analizi ve gelecek fiyat tahminleri mevcut oluyor. Daha sonra bunları birleştirip kişiye özel bir yatırım planı sunmuş oluyor."

Özsoy, robo danışmanların, önceden birçok banka, emeklilik şirketi, alışveriş sitesi, kredi kartı ve sanal cüzdan uygulamasının API’lerini (Uygulama Programı Arabirimini) kendi sistemlerine entegre ettiğini aktararak, "Kullanıcı ise robo danışman uygulamasının içerisinden farklı platformlardaki geçmiş kişisel verilerini sisteme basit birkaç işlem ve güvenlik doğrulamasıyla transfer edebiliyor. Bu noktadan sonra robo danışman aracılığıyla yatırımını yönetmeye başlayabiliyor." dedi.

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- "Birçoğunda minimum yatırım miktarı istenmiyor

Şerafettin Özsoy, robo danışmanlık ücretlerinin geleneksel varlık yönetimi hizmetlerine göre oldukça ucuz olduğunu ifade ederek, "Son kullanıcıya finansal tavsiye veren robo danışmanların gelir modelinde, kullanıcıdan periyodik bir sabit ücret ve ayrıca performans komisyonu alınıyor. Birçoğunda minimum yatırım miktarı istenmiyor. İstenenler için de ortalama 5 bin ila 25 bin dolar arası bir başlangıç sermayesi yeterli olabiliyor." diye konuştu.

Robo danışmanların rüşdünü ispat edip geleneksel sektörün hedef kitlesine yönelmesi halinde asıl çatışmanın o zaman başlayacağına işaret eden Özsoy, bu çatışmanın kısa süreceğini söyledi.

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- Türkiye’de robo danışmanlar

Kuveyt Türk Katılım Bankası Bilgi Teknolojileri İş Sürekliliği Yöneticisi Özsoy, "Eğer robo danışmanlar emekleme dönemini geçebilirlerse geleneksel sektörün, robo danışmanlar karşısında uzun süreli tutunma imkanı olmayacak gibi duruyor." dedi.

Türkiye’de halihazırda "Fon Koçu", "Akıllı BES" ve "AddVICE " gibi robo danışmanların faaliyet göstermeye başladığını ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda birçok yeni uygulamanın ortaya çıkacağı kesin. Çünkü Türkiye piyasasında fiyat değişkenliği yurt dışına göre çok fazla. Yani, fiyat hareketlerinden para kazanmak birçok kişinin ek gelir kaynağı durumunda. Eğer uygulamalar müşterilerin ihtiyaçlarını iyi şekilde karşılar ve başarılı sonuçlar ortaya çıkarsa bu alan bir anda devasa hacimlere yükselebilir."

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Kuveyt Türk robo danışmanlar

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