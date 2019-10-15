FİNANS

"Yatırımcı ancak güven olan yere gider"

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Ekonomide güven sağlanmadan işsizlikte kalıcı düşüş mümkün değil. İstihdam için üretim artışı, üretim artışı için de yatırım gerekli. Yatırımcı ise ancak güven olan yere gider"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Ekonomide güven sağlanmadan işsizlikte kalıcı düşüş mümkün değil. İstihdam için üretim artışı, üretim artışı için de yatırım gerekli. Yatırımcı ise ancak güven olan yere gider." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, işsizlik rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, döviz kurlarında Ağustos 2018'de yaşanan şok yükseliş sonrası ekonominin hızla daraldığına işaret etti.

Bir yandan gerileyen ekonomik büyüme oranları, diğer yandan da yükselen enflasyon ve artan işsizliğin bir arada yaşandığını belirten Erdoğdu, "12 aylık süreçte, resmi işsiz sayısı 3 milyon 531 bin kişiden, 4 milyon 536 bine yükselmiş durumda. İşsiz sayısı 1 milyon 65 bin artmış ve işsizlik oranı 10,8'den 13,9'a yükselmiş. Diğer bir ifadeyle işgücüne katılan 317 bin kişi iş bulamamış ve üstüne de 748 bin kişi işini kaybetmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

TÜİK'in işsiz tanımı gereği işsiz sayılmayan, ancak "ne iş olsa yaparım" diyen 2 milyon 354 bin kişinin de dahil edilmesiyle gerçek işsiz sayısının 6 milyon 950 bin kişiye, işsizlik oranının da yüzde 21'e çıktığını savunan Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Ekonomide güven sağlanmadan işsizlikte kalıcı düşüş mümkün değil. İstihdam için üretim artışı, üretim artışı için de yatırım gerekli. Yatırımcı ise ancak güven olan yere gider. Örneğin, son günlerdeki gelişmeler nedeniyle güveni zayıflayan Volkswagen buraya yapacağı fabrikadan vazgeçtiğini açıkladı. İktidar işsizliği önlemek istiyorsa, bir an evvel ekonomide güveni yeniden tesis etmeli."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu İşsizlik rakamları

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