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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,55'lik kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,55'lik kazançla 102.410,30 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.654,80 puanı, en yüksek ise 103.763,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Sanayi Endeksi yüzde 1,72'lik artışla 123.738,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,19'luk değerle 73.918,75 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,02'lik kazançla 100.423,64 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Mali Endeksi ise yüzde 0,30'luk azalışla 116.947,62 puana geriledi.

- Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,23 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,30'luk artışla Metro Holding, yüzde 16,21'lik yükselişle de Koza Madencilik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,19 ile ICBC Turkey Bank oldu. Bu hisseyi yüzde 11,89'luk düşüşle Galatasaray Sportif, yüzde 11,43'lük azalışla da Gözde Girişim takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 230 milyon 883 bin 479 lirayla Halk Bankası olurken, bu şirketi 3 milyar 146 milyon 737 bin 990 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 767 milyon 104 bin 440 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 180 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 37 milyar 632 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 96 milyon 829 bin 12 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53'lük artışla 186 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,47'lik değerle bin 244 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,59'luk yükselişle 4,4920 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,76'lık artışla 5,2810 lira oldu.

Geçen hafta 5,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,42'lik artışla 6,0500 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,41'lik değerle 4,4940 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.

(Sürecek)

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