Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,90'lık kayıpla 99.171,21 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.990,64 puanı, en yüksek ise 106.525,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 5,85'lik azalışla 110.845,52 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,41'lik düşüşle 122.823,60

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,34'lük kayıpla 71.341,28 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,45'lik azalışla 97.528,50 puana geriledi.

\

- Çemaş Döküm en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 58,05 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,46'lık artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 13,56'lık yükselişle de Teknosa İç ve Dış Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,11 ile Türk Telekom oldu. Bu hisseyi yüzde 10,45'lik düşüşle Akbank, yüzde 10,26'lık azalışla da GSD Holding takip etti.