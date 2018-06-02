Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,90'lık kayıpla 99.171,21 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.990,64 puanı, en yüksek ise 106.525,30 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 5,85'lik azalışla 110.845,52 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,41'lik düşüşle 122.823,60
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,34'lük kayıpla 71.341,28 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,45'lik azalışla 97.528,50 puana geriledi.
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- Çemaş Döküm en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 58,05 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,46'lık artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 13,56'lık yükselişle de Teknosa İç ve Dış Ticaret izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,11 ile Türk Telekom oldu. Bu hisseyi yüzde 10,45'lik düşüşle Akbank, yüzde 10,26'lık azalışla da GSD Holding takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 68 milyon 133 bin 377 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 803 milyon 495 bin 805 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 684 milyon 536 bin 979 lirayla Kardemir (D) takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 515 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 35 milyar 784 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 375 milyon 777 bin 798 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.
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- Altın ve döviz düştü
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,54'lük azalışla 191,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,55'lik düşüşle bin 278 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,92'lik azalışla 4,5830 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,73'lük düşüşle 5,3500 lira oldu.
Geçen hafta 6,3000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,83'lük kayıpla 6,1220 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,93'lük azalışla 4,6390 liradan alıcı buldu.
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- Yatırım fonları
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,55, yatırım fonları yüzde 0,37 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,32 arasında gerçekleşti.
(Sürecek)
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