Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,32'lik kayıpla 95.875,71 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.126,49 puanı, en yüksek ise 100.510,30 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,59'luk azalışla 109.083,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,06'lık düşüşle 119.059,24 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,50'lik kayıpla 66.706,14 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 7,45'lik azalışla 90.261,15 puana geriledi. \ - Flap Kongre Toplantı Hizmetleri en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,64 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 11,03'lük artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 8,95'lik yükselişle de Ülker Bisküvi izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,27 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 18,61'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 14,86'lık azalışla da Türk Traktör takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 759 milyon 16 bin 868 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 207 milyon 90 bin 495 lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 86 milyon 515 bin 586 lirayla Kardemir (D) takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 36 milyar 120 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 35 milyar 629 milyon 367 bin 603 lirayla Koç Holding ve 35 milyar 280 milyon lirayla da Garanti Bankası şeklinde sıralandı. \ - Altın ve döviz düştü Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68'lik azalışla 187,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,72'lik düşüşle bin 256 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,01'lik azalışla 4,4910 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,25'lik düşüşle 5,2830 lira oldu. Geçen hafta 6,1220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,54'lük kayıpla 6,0280 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,60'lık azalışla 4,5650 liradan alıcı buldu.