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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,39'luk kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçları kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,39'luk kayıpla 94.540,84 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.750,94 puanı, en yüksek ise 97.186,54 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,91'lik azalışla 106.999,38 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,51'lik düşüşle 118.446,92 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,22'lik kayıpla 65.892,47 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 4,44 azalışla 86.253,04 puana geriledi.

- Soda sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,20 ile Soda Sanayi oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 6,63 artışla Net Holding, yüzde 4,76 yükselişle de Teknosa İç ve Dış Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,79 ile Koza Altın oldu. Bu hisseyi yüzde 13,46'lık düşüşle İhlas Gayrimenkul, yüzde 12,45'lik azalışla da Gözde Girişim takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 87 milyon 920 bin 604 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 2 milyar 476 milyon 791 bin 6 lirayla ASELSAN, 2 milyar 131 milyon 868 bin 871 lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 30 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 35 milyar 376 milyon lirayla Koç Holding ve 34 milyar 902 milyon lirayla da Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,19'lük artışla 193,8 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,26'lık primle bin 297 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,03'lük artışla 4,6270 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,60'lık primle 5,4730 lira oldu.

Geçen hafta 6,0280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,38'lik artışla 6,2320 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,33'lük yükselişle 4,7170 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kaybederken, yatırım fonları ise yüzde 0,02 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,35 arasında gerçekleşti.

(Sürecek)

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