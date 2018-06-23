Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,39'luk kazançla 95.852,11

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.288,59 puanı, en yüksek ise 96.186,76 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 2,02'lik artışla 109.164,76

puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,31'lik değerle 119.993,04

puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,83'lük kazançla 87.830,89 puana yükseldi. Söz konusu dönemde Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,07'lik sınırlı kayıpla 65.843,62 puana geriledi. \ - Teknosa İç ve Dış Ticaret en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,28 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 21,04'lük artışla Afyon Çimento, yüzde 13,01'lik yükselişle de Enka İnşaat izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 21,63 ile İpek Doğal Enerji oldu. Bu hisseyi yüzde 11,30'luk düşüşle Koza Altın, yüzde 10,88'lik azalışla da Koza Madencilik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 825 milyon 196 bin 681 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 362 milyon 649 bin 160 lirayla Aselsan, 2 milyar 781 milyon 510 bin 440 lirayla Garanti Bankası takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 36 milyar 820 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 36 milyar 643 milyon 746 bin 823 lirayla Koç Holding ve 35 milyar 784 milyon lirayla da Garanti Bankası şeklinde sıralandı. \ - Altın düştü, dolar yükseldi Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03'lük azalışla 191,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,00'lik düşüşle bin 284 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar yükselişle, avro sınırlı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,47'lik artışla 4,6950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle 5,4720 lira oldu. Geçen hafta 6,2320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02'lik sınırlı kayıpla 6,2310 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55'lik artışla 4,7430 liradan alıcı buldu.