Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,70'lik kazançla 96.520,07 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.365,45 puanı, en yüksek ise 99.394,05 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,53'lük artışla 109.746,58 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,38'lik primle 68.069,72 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 9,71'lik değerle 96.360,31

puana yükseldi. Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi ise yüzde 0,55'lik düşüşle 119.333,44 puana geriledi. \ - İhlas Gayrimenkul en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 48,94 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 27,27'lik artışla İhlas Holding, yüzde 22,73'lük yükselişle de Çemaş Döküm izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,11 ile Ford Otosan oldu. Bu hisseyi yüzde 5,98'lik düşüşle Arçelik, yüzde 5,57'lik azalışla da Tofaş Oto. Fab. takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 731 milyon 384 bin 324 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 289 milyon 240 bin 163 lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 668 milyon 918 bin 182 lirayla Aselsan takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 36 milyar 60 milyon 470 bin 271 lirayla Koç Holding, 35 milyar 700 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 35 milyar 196 milyon lirayla da Garanti Bankası şeklinde sıralandı. \ - Altın ve döviz düştü Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,96'lık azalışla 184,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,05'lik düşüşle bin 232 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,26'lık azalışla 4,5890 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,39'luk düşüşle 5,3410 lira oldu. Geçen hafta 6,2310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,07'lik kayıpla 6,0400 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,68'lik azalışla 4,6160 liradan alıcı buldu.