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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kazandırırken, dolar kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,29'luk kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29'luk kazançla 98.733,89 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.654,92 puanı, en yüksek ise 99.806,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,91'lik artışla 110.746,08 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,45'lik değerle 121.067,58
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,94'lük primle 70.749,35 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 12,06'lık artışla 107.980,31 puana yükseldi.

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- Flap Kongre Toplantı Hizmetleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,45 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,69'luk artışla Aselsan, yüzde 12,02'lik yükselişle de Kardemir (D) izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,96 ile Yataş oldu. Bu hisseyi yüzde 4,83'lük düşüşle Anadolu Efes, yüzde 4,30'luk azalışla da İpek Doğal Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 587 milyon 640 bin 193 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 550 milyon 296 bin 101 lirayla Aselsan, 3 milyar 282 milyon 728 bin 127 lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 240 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 36 milyar 36 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 680 milyon 85 bin 564 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

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- Altın yükseldi dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,49'luk artışla 185,10 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,49'luk primle bin 238 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar kayıpla, avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,15'lik azalışla 4,5820 lira gerilerken, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,94'lük artışla 5,3910 lira oldu.

Geçen hafta 6,0400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,96'lık artışla 6,0980 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,61'lik değerle 4,6440 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14, yatırım fonları yüzde 0,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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