Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29'luk kazançla 98.733,89 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.654,92 puanı, en yüksek ise 99.806,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,91'lik artışla 110.746,08 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,45'lik değerle 121.067,58

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,94'lük primle 70.749,35 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 12,06'lık artışla 107.980,31 puana yükseldi.

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- Flap Kongre Toplantı Hizmetleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,45 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,69'luk artışla Aselsan, yüzde 12,02'lik yükselişle de Kardemir (D) izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,96 ile Yataş oldu. Bu hisseyi yüzde 4,83'lük düşüşle Anadolu Efes, yüzde 4,30'luk azalışla da İpek Doğal Enerji takip etti.