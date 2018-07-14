Yatırımcı rehberi (1)

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,35 ile Garanti Bankası oldu. Bu hisseyi yüzde 18,96'lık düşüşle Yataş, yüzde 18,60'lık azalışla da Vakıflar Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,65 ile TAV Havalimanları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,91'lik artışla Tekfen Holding, yüzde 4,14'lük yükselişle de Şişe Cam izledi.

- TAV Havalimanları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,95'lik kayıpla 89.897,67 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.168,89 puanı, en yüksek ise 100.807,80 puanı gördü.

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 10 milyar 46 milyon 716 bin 519 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 9 milyar 9 milyon 479 bin 459 lirayla Türk Hava Yolları, 8 milyar 145 milyon 907 bin 757 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 35 milyar 35 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 32 milyar 129 milyon 828 bin 294 lirayla Koç Holding ve 29 milyar 640 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

\

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,38'lik artışla 193,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,44'lük primle bin 293 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 5,48'lik artışla 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,45'lik değerle 5,6310 lira oldu.

Geçen hafta 6,0980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,48'lik yükselişle 6,3710 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,73'lük artışla 4,8170 liradan alıcı buldu.

\

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,17 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

