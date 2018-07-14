FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 8,95'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,95'lik kayıpla 89.897,67 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.168,89 puanı, en yüksek ise 100.807,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 11,55'lik azalışla 97.954,82
puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,53'lük düşüşle 111.953,91

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,01'lik kayıpla 65.793,31 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 3,65'lik azalışla 104.036,49 puana geriledi.

\

- TAV Havalimanları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,65 ile TAV Havalimanları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,91'lik artışla Tekfen Holding, yüzde 4,14'lük yükselişle de Şişe Cam izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,35 ile Garanti Bankası oldu. Bu hisseyi yüzde 18,96'lık düşüşle Yataş, yüzde 18,60'lık azalışla da Vakıflar Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 10 milyar 46 milyon 716 bin 519 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 9 milyar 9 milyon 479 bin 459 lirayla Türk Hava Yolları, 8 milyar 145 milyon 907 bin 757 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 35 milyar 35 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 32 milyar 129 milyon 828 bin 294 lirayla Koç Holding ve 29 milyar 640 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

\

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,38'lik artışla 193,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,44'lük primle bin 293 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 5,48'lik artışla 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,45'lik değerle 5,6310 lira oldu.

Geçen hafta 6,0980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,48'lik yükselişle 6,3710 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,73'lük artışla 4,8170 liradan alıcı buldu.

\

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,17 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusuErdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu
Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyorTrump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (1)

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (4)

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (4)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.