Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,65'lik kazançla 94.082,34

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.165,56 puanı, en yüksek ise 94.169,41 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,47'lik artışla 99.390,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,76'lık değerle 118.398,74

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,36'lık primle 70.636,35 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 8,04'lük artışla 112.397,19 puana yükseldi.

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- Kipa Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,93 ile Kipa Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,64'lük artışla Çemaş Döküm, yüzde 18,10'luk yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,42 ile Özderici GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 5,61'lik düşüşle Flap Kongre Toplantı Hizmetleri, yüzde 3,03'lük azalışla da Kardemir (D) takip etti.